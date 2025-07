VBS, che carattere: ribalta la Lazio e vola in finale di Coppa Italia U20

BEACH SOCCER - I bianconeri di mister Pacini ricuciono lo strappo trascinati da un incontenibile Matteo Santini e poi vincono ai rigori. In finale c'è il Pisa.

C’è un’altra Farmaè Viareggio in finale di Coppa Italia. Dopo la prima squadra, anche la formazione Under 20 raggiunge l’ultimo atto della competizione, sempre a San Benedetto del Tronto (sabato alle 18, in diretta sul canale Youtube della Lega Nazionale Dilettanti, affronta il Pisa). E lo fa con una rimonta maiuscola, che ne rappresenta appieno lo spirito indomito: sotto 3-0, i giovani bianconeri di mister Pacini ricuciono lo strappo, trascinati da un incontenibile Matteo Santini (doppietta, a cui si aggiunge la rete di Bartoli). Dal dischetto, poi, si mostrano più freddi e spietati dei biancocelesti, prendendosi così una vittoria di enorme rilevanza. È la terza finale di Coppa Italia Under 20 per la VBS (che ha già conquistato la coccarda tricolore nel 2023), la ventiduesima per la società bianconera.

Ai rigori iniziò in salita per i bianconeri, l’errore iniziale di Sapienza (parato) risulta ininfluente rispetto a quelli dei laziali Brugi e Ferracuti (traversa per entrambi), Santini, Bartoli, Tofanelli e Belluomini trasformano i rispettivi penalty e portano la Farmaè Viareggio in finale.