Alla Fortezza di Mont’Alfonso il concerto tributo “Canto Libero”

CASTELNUOVO GARFAGNANA - Appuntamento domenica 17 agosto a Castelnuovo con un serata omaggio a Battisti e Mogol.

Questo è un gruppo straordinario: parole di Mogol, che sin dagli esordi, ha dato la sua benedizione a “Canto Libero”, concerto-spettacolo che da dieci anni rinverdisce il mito di Lucio Battisti e il sodalizio artistico con il paroliere e produttore Mogol. E che domenica 17 agosto approda alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana, nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle.

Inizio ore 21,15. I biglietti – posti numerati da 17,25 a 28,75 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.festivalmontalfonso.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804). Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007) è possibile acquistare i biglietti riservati a persone con disabilità (anche a distanza con bonifico bancario).

“Canto Libero” è un tuffo nelle canzoni più belle di un duo che ha cambiato la storia della musica italiana, interpretate magistralmente da una band di 10 elementi. Non un semplice concerto ma un grande spettacolo curato nei minimi particolari che omaggia il periodo d’oro della storica coppia Mogol – Battisti. La formazione, composta da musicisti affiatati e rodati nel corso di lunghe carriere, propone uno show che va oltre l’esecuzione dei classici del repertorio: “Canto Libero” rilegge gli originali mantenendo una certa aderenza ma cercando di non risultare mera copia. Grazie alla personalità e alla sensibilità del gruppo, a emergere è anche l’anima blues e rock che questo artista aveva forte dentro di sé. Ogni tour propone uno spettacolo diverso dal precedente, come sempre studiato nei minimi dettagli: arrangiamenti, dinamiche, scenografie, nulla è lasciato al caso.

Tra i tanti live di Canto Libero, impossibile non ricordare quello al Teatro Rossetti di Trieste, con la partecipazione straordinaria proprio di Mogol. L’esperienza si ripete due anni dopo, nella data al Giovanni da Udine, e nell’agosto 2017 a Grado, a conferma di un rapporto di stima e collaborazione che si ripeterà più volte Nel corso degli anni lo spettacolo ormai ha sfondato le 150.000 presenze passando per teatri di assoluto prestigio e inanellando una lunga serie di sold out.