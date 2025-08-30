Bertolucci show in Veneto: prima nella cronometro e seconda in pista

TREVISO - Sveva Bertolucci in evidenza a Treviso nel 1° Trittico Rosa. Tra le Esordienti la giovane lucchese è seconda nella prova a punti in pista ma vince la cronometro di 4 km. Domenica la gara in linea di 40 km con buone speranze di vincere la classifica generale.