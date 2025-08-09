Col suv sul bistrot: due feriti lievi

Viareggio - Tragedia sfiorata a Viareggio: due persone a cena al ristorante sono state letteralmente investite da un'auto di grossa cilindrata

Venerdì sera un Suv di grandi dimensioni si è schiantato sul bistrot di un ristorante tra via San Francesco e via Vittorio Veneto. Due clienti che si trovavano a cena al momento dell’incidente sono stati investiti e trasportati al Pronto Soccorso del Versilia, per fortuna con ferite lievi

(NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO)