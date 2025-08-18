Coppa Italia, un’ottima Carrarese non basta: passa l’Udinese

Coppa Italia, un’ottima Carrarese non basta: passa l’Udinese

Calcio Sport
Pubblicato il

Redazione

di Redazione

UDINE - I ragazzi di Calabro giocano a viso aperto al Friuli ma cedono per 2-0. Decidono le reti di Atta e Bravo.