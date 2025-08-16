Dalla Regione 1,2 milioni per il bosco urbano di Capannori

CAPANNORI - I lavori per il nuovo polmone verde della cittadina inizieranno con le piantumazioni di numerosi alberi nel corso del prossimo anno. Al suo interno verranno realizzate varie radure con diverse funzioni sociali e ludiche, tra cui uno skate park la cui costruzione inizierà entro la fine del 2025

Il nuovo bosco urbano di Capannori si farà. La regione Toscana ha infatti stanziato circa 1 milione e 200mila per realizzare il nuovo polmone verde da circa 30mila metri quadrati nei campi che si trovano tra la Piscina Comunale e la Mensa del Comune. Terreni già acquistati dal Comune e attualmente lasciati incolti per preservare la biodiversità con le piante che vi crescono spontaneamente. Una funzione che sarà svolta anche dallo stesso bosco urbano, che nascerà nel corso del prossimo anno dalla piantumazione di alberi scelti per la loro capacità di assorbire le sostanze inquinanti. Al suo interno, il parco conterrà anche diverse diverse radure, ciascuna delle quali ospiterà una specifica funzione. Ad esempio, una di esse conterrà uno skate park e un’area fitness, il cui progetto è stato approvato dall’amministrazione nei giorni scorsi, un’altra un emiciclo pensato per ospitare eventi pubblici di piccole dimensioni. Non mancheranno inoltre un’area ristoro, attrezzata con tavoli da picnic e pergolati in legno, e uno spazio destinato ad installazioni artistiche temporanee.