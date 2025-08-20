Edoardo Agnini da argento al Trofeo Ekoi Body Energie

Ciclismo
VILLAFRANCA DI VERONA - Il giovane ciclista lucchese della G.S. Iperfinish è stato preceduto solo dal suo compagno di squadra Marco Spanio al Trofeo Ekoi Body Energie - 4° Memorial Luciano Nicolis, gara da 80 chilometri della categoria Allievi che si è corsa a Villafranca di Verona, nel Veneto.