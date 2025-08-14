LUCCA - Sarà un Ferragosto all'insegna del sole e del caldo, anche nella Toscana del Nord. Lo dicono le previsioni del Laboratorio Meteorologico Lamma secondo il quale qualche pioggia sarà possibile nel pomeriggio solo sui rilievi appenninici. Il meteo quindi sorride a chi ha progettato una giornata da passare all'aperto, come conferma il previsore Lamma Valerio Capecchi.
Attenzione quindi alle alte temperature che a Lucca a metà giornata potrebbero arrivare fino a 36 gradi. Facile prevedere che in molti sceglieranno di passare la giornata al mare ma quest’estate ad andare per la maggiore sono state le zone montane. Si prevede quindi grande affluenza anche in Garfagnana, sulle Pizzorne ma anche sui monti pisano, nella zona di Santallago, per il classico picnic. E chi vorrà celebrare Ferragosto con la tipica grigliata dovrà tenere conto dell’ordinanza regionale che consente l’accensione dei fuochi solo nelle zone attrezzate.
Facile prevedere una buona affluenza anche in centro storico a Lucca, in questo caso soprattutto grazie ai turisti stranieri.