I Vigili del Fuoco rimangono senza mensa; esposto alla Asl del sindacato Conapo

PROVINCIA - Cibo che arriva ormai vicino alla data di scadenza o che proprio non viene servito a mensa. Sarebbe questa la grave situazione alle caserme dei Vigili del Fuoco a Lucca, Viareggio e Castelnuovo, che il sindacato Conapo ha denunciato alla Asl Toscana Nord Ovest.

A riferire la situazione è il responsabile provinciale del sindacato, Nicola Todaro. Come detto, il sindacato ha presentato un esposto alla Asl. E qualche effetto positivo c’è stato.