Immagina Festival, in mostra alla Cavallerizza l’editoria visiva e le arti illustrate

LUCCA - Dal 29 al 31 agosto l'ex Cavallerizza accoglie Immagina Festival, rassegna internazionale dedicata all’editoria visiva e alle arti illustrate. Per la sua sesta edizione, il festival sceglie come filo conduttore l’inutile, ispirandosi al pensiero del filosofo Nuccio Ordine e al suo saggio dal titolo, appunto, L’utilità dell’inutile.

Un invito a riscoprire tutto ciò che non produce profitto immediato ma che rende la vita più ricca di senso: arte, bellezza, immaginazione

La mostra proporrà oltre 140 libri illustrati, fotografici e autoproduzioni provenienti da ogni parte del mondo, con percorsi liberi e visite guidate gratuite curate dai volontari del festival. Un’attenzione particolare sarà riservata alle produzioni per l’infanzia e ai libri d’artista, capaci di unire sperimentazione e ricerca visiva.

Ospite d’onore sarà l’illustratrice Noemi Vola, protagonista di un laboratorio creativo e di una performance di live printing.

Immagina Festival è realizzato in collaborazione con la Biblioteca Civica Agorà e con il sostegno di Comune di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio e Consiglio Regionale della Toscana. L’edizione 2025 entrerà per la prima volta anche nel programma della Notte Bianca lucchese di sabato 30 agosto, offrendo al pubblico un’occasione di incontro con l’arte visiva anche in notturna, con spazi aperti fino a tardi e iniziative speciali. Tutti gli eventi sono gratuiti e a ingresso libero, senza prenotazione.