Lucchese, amichevoli con Capannori e Prato

La Lucchese prosegue la preparazione in vista della partenza del torneo di Coppa e del campionato ed annuncia i prossimi due impegni. Mercoledì 20 agosto alle ore 17:00 al campo sportivo Mucci-Giusfredi di Nievole si terrà l’allenamento congiunto tra i rossoneri e l’U.S. Città di Capannori.
La Lucchese prosegue la preparazione in vista della partenza del torneo di Coppa e del campionato ed annuncia i prossimi due impegni. Mercoledì 20 agosto alle ore 17:00 al campo sportivo Mucci-Giusfredi di Nievole si terrà l’allenamento congiunto tra i rossoneri e l’U.S. Città di Capannori, società amica con cui il club rossonero instaurerà una collaborazione anche per progetti futuri dedicati al settore giovanile. Questa sinergia nasce grazie all’ottimo rapporto con il presidente biancorosso Alberto Bernicchi.
Il Città di Capannori è stato inserito nel girone A di Prima Categoria. Inizierà la propria stagione nella Coppa Toscana di categoria, dove affronterà prima il Montecarlo (il 7 settembre), poi il Marginone 2000.
Successivamente sabato 23 agosto si terrà l’amichevole Prato-Lucchese in programma alle ore 17 allo stadio Lungobisenzio di Prato.
Con l’amichevole di Prato terminerà anche il ritiro dei rossoneri a Montecatini Alto.