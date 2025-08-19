Lucchese: cinque nuovi volti per la squadra rossonera

LUCCA - La novità più fresca è Ramon Galotti Pastor, attaccante argentino appena trasferitosi a Lucca. Allegrucci invece ha già avuto modo di scendere in campo contro la Carrarese primavera, mentre Rotondo, Palo e Picchi sono appena arrivati in ritiro.

La Lucchese Calcio è lieta di annunciare cinque nuovi volti che si sono aggiunti alle fila rossonere, nel ritiro di Nievole. Innesti di valore, afferma la società, che portano profili con esperienza e qualità importanti per la categoria.

La novità più fresca è il transfer di Ramon Galotti Pastor (nella foto di copertina dell’articolo), attaccante argentino classe 2003 arrivato per la sua prima esperienza nel calcio europeo, dopo aver militato sempre nei campionati regionali nell’area metropolitana di Buenos Aires, con l’Estudiantes di Olavarría (siglando 18 reti in 21 presenze nel campionato regionale 2023), Huracán de Ingeniero White (di Bahía Blanca) e nel Ferro Carril Sud (sempre di Olavarría). Grazie al transfer, mister Pirozzi potrà schierare l’attaccante unitosi al gruppo alla prima settimana di ritiro già alla prima gara ufficiale della stagione.

Altro volto già visto con la maglia rossonera, anche nell’amichevole contro la Primavera della Carrarese, è il terzino classe 2003 Manuel Allegrucci, cresciuto nell’Alma Juventus Fano prima di entrare nelle giovanili di Bologna e Cesena. Con i romagnoli nel 2022 ha vinto una Supercoppa Primavera 2. Tornato all’Alma Juventus Fano, con cui ha vinto i playoff del proprio girone di Serie D, ha proseguito con loro la carriera, diventandone capitano prima del passaggio alla Lucchese.

Gli altri tre calciatori si sono invece appena aggregati al ritiro di Nievole. Un profilo da tenere d’occhio è il centrocampista livornese classe 1997 Alberto Picchi con un passato da capitano nella Primavera dell’Empoli e, soprattutto, nelle nazionali azzurre Under 19 e Under 20. Si tratta di un ritorno, visto che Picchi aveva già vestito il rossonero nella stagione 2021/2022 totalizzando 22 presenze e 1 gol. Proveniente da una famiglia di calciatori, con un pro-zio del calibro di Armando Picchi, leggenda di Inter e Livorno, che a lui ha dedicato il proprio stadio, Alberto arriva da una buona stagione in Serie D con L’Aquila Montevarchi.

Filippo Rotondo, difensore centrale del 2001, può vantare un campionato di Eccellenza Marche vinto con la sua squadra di origine, la Vigor Senigallia, con la quale ha centrato anche un secondo posto in Serie D da neopromossa. Difensore centrale dotato di grande fisico, Rotondo può rivelarsi anche una risorsa in più sui calci d’angolo, trovando spesso la giusta scelta di tempo in area avversaria.

L’ultimo ma non per importanza è il centrocampista italo-argentino Ariel Palo. Arrivato in Italia nel 2022/2023 con l’Elettra Marconia in Eccellenza Basilicata, ha contribuito al secondo posto assieme al ritrovato compagno di squadra Facundo Piazze. Passato al Vastogiardi, ha conquistato con loro un campionato di Eccellenza, ancora una volta al fianco di Piazze.