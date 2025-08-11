Regionali: scontro Tomasi-Forza Italia sulla lista del presidente

CAMAIORE - Tappa versiliese per il candidato di Fratelli d'Italia alla presidenza della Regione Toscana che deve fare i conti con il veto di Forza Italia sulla lista civica del presidente. Ma il sindaco di Pistoia tira dritto.

Arrivato a Lido di Camaiore in una campagna elettorale che ancora stenta a partire, Alessandro Tomasi – candidato Presidente della Toscana per Fratelli di Italia – ha risposto così alla deputata viareggina di Forza Italia Deborah Bergamini che in queste ore, confermando la propria disponibilità a correre per la carica di governatore, ha detto no ad una lista civica del presidente. Un avvertimento che arriva proprio durante le ultime trattative prima della probabile investitura del sindaco di Pistoia da parte di tutto il centrodestra. E il motivo è semplice: la lista civica porterebbe via voti, e possibili seggi, ai partiti ridimensionando il peso di chi non esprime il candidato presidente, che nel caso sarebbero Forza Italia e Lega. Ma Tomasi non intende cedere.

Sicurezza, fisco e sanità i temi al centro dell’agenda di Tomasi.