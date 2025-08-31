Sbanda su una radice e si schianta contro un pino, muore bagnino di 52 anni

Camaiore - Lorenzo Lorenzini, viareggino classe 1973, stava andando al lavoro in sella al suo scooter. A Lido di Camaiore in via Veneto ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un albero

Stava andando al lavoro al Bagno Batigia a Lido di Camaiore in sella al suo scooter quando l’asfalto dissestato a causa delle radici affioranti lo ha fatto sbandare, facendolo finire contro un pino. E’ morto così per le conseguenze del grave trauma toracico riportato nello schianto Lorenzo Lorenzini bagnino viareggino di 52 anni. L’incidente è avvenuto in via Vittorio Veneto nei pressi dell’incrocio con via Giotto a Lido di Camaiore intorno alle 17. Lorenzini viaggiava in direzione monte-mare. il suo scooter ha iniziato a sbandare prima dell’incrocio con via Giotto e ha percorso diversi metri senza che il 52enne riuscisse a riprendere il controllo. Fatale l’impatto contro il tronco di un grosso pino, posto sul lato di ponente della strada. Arrivati sul posto i sanitari hanno provato a rianimarlo ma purtroppo Lorenzini è morto sull’ambulanza.