Sveva Bertolucci in cima al podio del 9° Trofeo Donini Logistica

PIEVE VERGONTE - Quarto successo stagionale in Veneto per la ciclista lucchese Sveva Bertolucci del Blu Team al 9° Trofeo Donini Logistica, 1° Memorial Sara Piffer, disputatosi a Pieve Vergonte, nella provincia di Verbania.

La dura gara organizzata dalla A.S.D. Pedale Ossolano e riservata alle categorie Allieve e Esordienti femminili prevedeva lo svolgimento di sette giri di un circuito da 4,8 km, con arrivo in salita. Una sfida tanto probante da costringere 8 delle 17 iscritte al ritiro prima del termine della competizione. Tra le poche rimasta, la prima a tagliare il traguardo con un tempo di 1 ora 9 minuti e 35 secondi è quindi stata Sveva Bertolucci, seguita da Nicole Bracco (S. C. Cesano Maderno9 e Nina Lisorini (Ciclistica Cecina).