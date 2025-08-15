Tommaso Dati vince la Firenze-Viareggio, Cipollini terzo

VIAREGGIO - Il corridore versiliese Tommaso Dati (Biesse Carrera Prema C) ha trionfato nella 78ª edizione della “classicissima di Ferragosto”, la corsa ciclistica su strada Firenze-Viareggio. La gara, riservata ai talenti italiani under 23, ha visto Dati tagliare il traguardo in Piazza Mazzini a Viareggio, dopo aver percorso 170 chilometri.

La “classicissima di Ferragosto”, la corsa ciclistica su strada, Firenze-Viareggio, giunta alla sua 78° edizione, riservata ai migliori talenti italiani under 23 che si sfidano ogni anno, dal lontano 1946 è stata vinta dal versiliese Tommaso Dati della Biesse Carrera Prema C,seguito dal compagno di squadra Federico Iacomoni terzo il lucchese Edoardo Cipollini della Mbhbank Bathon csb Colpack presente anche lo zio Mario Cipollini.

L’evento è organizzato da As Aurora e Asd Motociclisti Pistoiesi con la Title sponsorship

del Corpo Vigili Giurati e la Main sponsorship di iCare Farmacity Viareggio, con il patrocinio del

Comune di Viareggio, presente l’assessore allo sport,Rodolfo Salemi,patrocini anche del Comune di Firenze e della Regione Toscana. Dopo la partenza da Firenze i corridori sono arrivati in piazza Mazzini a Viareggio attesi da un buon numero di spettatori, dopo avere percorso 170 chilometri alla media di 44 di media, attraversando fra l’altro i comuni di Pistoia,Lucca,Camaiore e Massarosa. L’edizione di quest’anno ha segnato l’assenza, in quanto scomparso, dello storico presidente Gian Paolo Ristori. Al via 139 corridori, per un totale di 25 team tra i quali uno spagnolo, ed uno inglese, che hanno garantito una corsa spettacolare fra le strade della Toscana.