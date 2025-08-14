Tutti i favoriti per la classicissima U23 di Ferragosto

TOSCANA - Vigilia per la Firenze-Viareggio, la corsa ciclistica su strada dove i migliori talenti italiani under 23 si sfidano ogni anno, dal lontano 1946.

L’evento è organizzato da As Aurora e Asd Motociclisti Pistoiesi con la Title sponsorship del Corpo Vigili Giurati e la Main sponsorship di iCare Farmacity Viareggio, il patrocinio del Comune di Viareggio, del Comune di Firenze e della Regione Toscana.

Il ritrovo in piazza Tasso, a Firenze: la carovana si muoverà dall’ A.S.Aurora alle 7,10 per raggiungere alle ore 7,30 il luogo della partenza ufficiale in via Pistoiese. L’arrivo è previsto per le 11.30 in piazza Mazzini a Viareggio, dopo 170 Km di corsa, attraversando fra l’altro i comuni di Pistoia, Lucca, Camaiore e Massarosa. Una corsa organizzata dall’associazione Aurora che quest’anno ha visto andarsene lo storico presidente Gian Paolo Ristori.

Sul tracciato interessato alla corsa ci saranno dei cambiamenti della viabilità con diversi divieti di sosta. In tutto la start list conta circa 150 corridori, per un totale di 26 team tra i quali Swatt Club (squadra del campione italiano elite Filippo Conca), Mbhbank Ballan Csb Colpack, Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente, General Store -Essegibi-F.Lli Curia, Biesse – Carrera – Premac, Team Hopplà, Biesse Carrera. Tra le straniere Paix Ebre (Spagna) e Zappi (Gran Bretagna), squadre di grande eccellenza che garantiranno una corsa spettacolare fra le strade della Toscana, una squadra spagnola ed una inglese.

I favoriti per la vittoria: Tommaso Dati (Biesse), Riccardo Lorello (Hopplà), Edoardo Cipollini (Colpack), Lorenzo Cataldo (Gragnano).