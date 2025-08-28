Volata finale al Piancavallo per il Trofeo Italiano Rally: Ucci c’è

MOTORI - Dopo circa un mese di stop la serie ACI Sport riparte in grande stile con un grande classico del rallismo italiano, il Rally Piancavallo che per la sua 38^ edizione ha messo in piedi una gara d’eccezione. Tra i protagonisti più attesi anche il pluricampione garfagnino Paolo Andreucci.

Presenti tutti i big del TIR e non solo, con più di 30 titoli italiani rappresentati ed un totale di circa 130 iscritti che si lanceranno su e giù per gli 82,2km di prove speciali. Ci sarà lo spettacolo della PS “Piancavallo” in notturna, la cartolina della “Clauzetto – Il Balcone del Friuli” e la tecnica “Navarons”, per due giorni di show in controsterzo dove il meteo giocherà un ruolo fondamentale. Ancora una volta davanti a tutti partiranno i duellanti di queste ultime stagioni, il leader attuale Giuseppe Testa subito seguito dal campione in carica Corrado Pinzano. Ma non mancheranno anche due grandi del rallismo italiano: il campione in carica Andrea Crugnola e l’undici volte tricolore, il garfagnino Paolo Andreucci che avrà alle note da Silvia Gallotti e che torna al Piancavallo dopo ben 24 anni. La due giorni del Rally Piancavallo si aprirà il 29 agosto con lo shakedown del venerdì mattina a Poffabro, a partire dalle 8:00.