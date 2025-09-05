Aggressione nella sanità, incontro tra Asl e Prefettura di Massa-Carrara

MASSA - La riunione si è resa necessaria per fare un punto della situazione.

Si è svolta all’interno della Prefettura di Massa Carrara, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Guido Aprea ed esteso ai rappresentanti dell’ASL Toscana Nord Ovest e ai presidenti degli Ordini Professionali di categoria.

Nel corso della riunione, convocata per fare un punto sulla situazione provinciale, anche in considerazione dei recenti episodi di aggressione all’ospedale NOA di Massa, sono state analizzate congiuntamente le principali tematiche connesse al tema in questione e sono state individuate alcune linee programmatiche da sviluppare per il futuro.