Barga, donati otto televisori al San Francesco

BARGA - La donazione è stata fatta dal Lions Club Garfagnana. Presenti il presidente del Lions Ezio Pierotti e il direttore degli ospedali di Lucca e Valle del Serchio Francesco Puggelli.

Otto televisori per migliorare il comfort dei pazienti ricoverati nella struttura di Medicina dell’ospedale di Barga. E’ questa la donazione effettuata dal Lions Club Garfagnana, che è stata presentata ufficialmente alla presenza del direttore degli ospedali di Lucca e Valle del Serchio Francesco Puggelli. Sono stati inoltre consegnati altri due televisori che completano la precedente donazione effettuata alla Chirurgia della Valle del Serchio.

Per il Club Service hanno partecipato alla consegna ufficiale degli schermi tv il presidente del Lions Club Garfagnana Ezio Pierotti, il past president del Club e attuale presidente di zona Claudio Civinini, i soci del Club Emilio Maggiore, Giovanni Baraglia, Loreno Bertolacci, Ubaldo Pierotti e Gianmarco Civinini. Erano inoltre presenti, in rappresentanza delle mogli Lions, Giuseppina Mazzanti, Mirka Giambi e Sabrina Poli.

Gli esponenti del Club hanno ribadito di ritenere fondamentale contribuire al miglioramento delle cure e del comfort nelle strutture ospedaliere. Per questo è stata intrapresa e portata a termine la raccolta dei fondi necessari per l’acquisto dei televisori, una maniera per porre all’attenzione della società civile la necessità di conservare il massimo impegno possibile per migliorare la sanità e venire così incontro alle esigenze dei cittadini.

I rappresentanti dell’Azienda USL Toscana nord ovest hanno espresso, anche a nome della direzione aziendale, la loro più sincera gratitudine al Lions Club per la sensibilità e la vicinanza dimostrate nei riguardi della salute dei cittadini. La donazione è infatti una testimonianza di solidarietà umana e sociale che rappresenta anche uno stimolo in più per tutto il personale della Valle del Serchio, che i dirigenti Asl hanno ringraziato per l’impegno e la dedizione che mostrano ogni giorno nella loro attività.