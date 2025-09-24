BCLucca ha presentato le nuove maglie per la stagione 2025/2026

BASKET B/INTERREGIONALE - A pochi giorni dall'avvio del campionato di B interregionale il Baskeball Club Lucca ha presentato la nuova divisa da gioco e quale miglior luogo per farlo, se non la casa di un amico e sostenitore del Basketball Club Lucca. Per il terzo anno il BCL si è ritrovato nello splendido salone auto di una nota concessionaria dove ha presentato le maglie che la prima squadra del BCL indosserà nel campionato 2025/26.

La nuova divisa ha uno stile vagamente retrò, tornato di gran moda nel mondo del basket e con riportato sullo sfondo un simbolo caro a tutti i lucchesi; sulla canotta è infatti raffigurato il famoso labirinto di Lucca, posto, nella realtà, su una colonna a destra del porticato della chiesa di San Martino, Duomo di Lucca.