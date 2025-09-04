Boutique Musetti, si apre una nuova pagina: taglio del nastro in Borgo Giannotti

LUCCA - La storica attività lucchese ha lasciato il centro storico per trasferirsi fuori le Mura urbane.

Dal centro storico a Lucca a Borgo Giannotti. Dalla centralissima via Vittorio Veneto a via Augusto Passaglia. È stata inaugurata la Boutique Musetti, una vera e propria istituzione lucchese per decenni con il nome di Musetti abbigliamento. Un’occasione sorprendente quanto sentita, ufficializzata con il taglio del nastro avvenuto alla presenza di tante persone e autorità, come l’assessore al commercio Paola Granucci. Una scelta che parla di rinnovamento ma anche, ovviamente, di tradizione.

Un nuovo inizio per una sfida nel segno della continuità, di una realtà che in Borgo Giannotti tornerà a fare anche il lavoro di sartoria oltre che la vendita di capi d’abbigliamento.