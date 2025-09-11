Da lunedì 15 settembre operativo il raddoppio della ferrovia tra Pistoia e Montecatini

TOSCANA - Entrerà in esercizio a partire da lunedì 15 settembre, in coincidenza con l’inizio del nuovo anno scolastico, il raddoppio della linea ferroviaria tra Pistoia e Montecatini. La corsa inaugurale, alla presenza delle autorità, si è svolta questa mattina.

Il treno ha percorso i 12 chilometri del nuovo tratto, che si sviluppa in sostanziale affiancamento al binario “storico”, ad eccezione di un unico tratto, pari a circa 2 km (la cosiddetta “variante di Serravalle”), dove è stato necessario “abbandonare” il tracciato attuale realizzando una nuova galleria a doppio binario lunga un chilometro e 600 metri

Il presidente della Regione Giani e l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Baccelli hanno espresso la loro soddisfazione per l’entrata in esercizio del raddoppio ferroviario. Si tratta dell’opera ferroviaria più importante realizzata in Toscana negli ultimi dieci anni.