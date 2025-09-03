Dominatori al Piancavallo; silenzio… parlano i grandi

MOTORI - Il podio del 38° rally di Piancavallo è stato eccellente, incastonato da quarti di gloriosa nobiltà del rallismo italiano. Basti pensare che il vincitore e padrone degli ultimi anni, Andrea Crugnola vanta quattro titoli tricolori in bacheca. L'intramontabile Paolo Andreucci che è giunto secondo ne ha solo 11 cui vanno sommati i 3 su Terra.

Chissà come si sarà sentito sul podio circondato da cotanta gloria il buon Corrado Pinzano che non avrà tante stellette sulle spalle ma guida pur sempre il T.I.R. 2025. Ma sentiamo i tre grandi protagonisti al termine di una corsa bella, avvincente e disputata sotto una pioggia a tratti battente che ha flagellato il Friuli.