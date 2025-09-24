Draghetti DRK under 12 accedono al secondo turno di Coppa Toscana

Draghetti DRK under 12 accedono al secondo turno di Coppa Toscana

Pubblicato il

Guido Casotti

di Guido Casotti

BASEBALL GIOVANILE - Entrambe le squadre giovanili dei DRK Capannori baseball erano impegnate con il primo turno della coppa toscana a Lastra a Signa. La formazione under 12 vince entrambe le partite con Padule Sesto Fiorentino e i padroni di casa dei Lancers. I Draghetti capannoresi impattano poi (una vittoria e una sconfitta) rispettivamente con Lancers Lastra a Signa e Fiorentina.

Risultati che hanno permesso di superare il primo turno. Ovviamente tutti i discorsi sono ancora aperti anche perchè nel prossimo fine settimana si tornerà di nuovo sul diamante. Doppio appuntamento domenica con l’under 12 stavolta impegnata in casa: alle 10,30 contro la Chiantella (nato dalla fusione tra Chianti e Antella) e alle 15,30 contro la Fiorentina. Si cercherà di fare il massimo anche perchè la Coppa Toscana è una manifestazione che la società capannorese vuol onorare con il massimo impegno come ha ribadito il presidente DRK Giancarlo Mannini. Una stagione che volge ormai al termine e nella quale anche questi ragazzini sono cresciuti e non poco fino a consolidarsi a livello regionale e nazionale. In definitiva si stanno gettando le basi per il prossimo anno e in tal senso l’invito è aperto a chi volesse provare lo sport del “Batti e Corri” sul campo campo di Carraia ogni martedì e giovedì a partire dalle 17,30.