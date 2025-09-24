Draghetti DRK under 12 accedono al secondo turno di Coppa Toscana

BASEBALL GIOVANILE - Entrambe le squadre giovanili dei DRK Capannori baseball erano impegnate con il primo turno della coppa toscana a Lastra a Signa. La formazione under 12 vince entrambe le partite con Padule Sesto Fiorentino e i padroni di casa dei Lancers. I Draghetti capannoresi impattano poi (una vittoria e una sconfitta) rispettivamente con Lancers Lastra a Signa e Fiorentina.

Risultati che hanno permesso di superare il primo turno. Ovviamente tutti i discorsi sono ancora aperti anche perchè nel prossimo fine settimana si tornerà di nuovo sul diamante. Doppio appuntamento domenica con l’under 12 stavolta impegnata in casa: alle 10,30 contro la Chiantella (nato dalla fusione tra Chianti e Antella) e alle 15,30 contro la Fiorentina. Si cercherà di fare il massimo anche perchè la Coppa Toscana è una manifestazione che la società capannorese vuol onorare con il massimo impegno come ha ribadito il presidente DRK Giancarlo Mannini. Una stagione che volge ormai al termine e nella quale anche questi ragazzini sono cresciuti e non poco fino a consolidarsi a livello regionale e nazionale. In definitiva si stanno gettando le basi per il prossimo anno e in tal senso l’invito è aperto a chi volesse provare lo sport del “Batti e Corri” sul campo campo di Carraia ogni martedì e giovedì a partire dalle 17,30.