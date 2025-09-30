DRK Capannori avanti tutta in Coppa con under 12 e under 15

BASEBALL GIOVANILE - Ancora un week end ricco di soddisfazioni per i giovani del baseball lucchese. Prosegue con successo il cammino in Coppa Toscana delle squadre giovanili dei DRK Capannori baseball. L'Under 15 di Modestino e Perra era impegnata sul diamante di Banditella in una classica sfida contro i pari età del Livorno.

Ne è uscita una bellissima partita, combattuta out su out, ma alla fine l’hanno spuntata i “Draghi” giallo verdi di Capannori con una vittoria che fa bene al morale e apre ai nuovi innesti, in ottica della prossima stagione. A Capannori sul diamante di Carraia, recuperato dopo la pioggia degli ultimi giorni grazie all’impegno della società i “Draghetti” under 12 erano impegnati in un concentramento: al mattino la prima sfida contro la formazione del Chiantella (che riunisce le due squadre Chianti + Antella) e il pomeriggio contro la Fiorentina. E’ stato il momento per inserire i più piccoli, quelli che costituiranno l’ossatura della nuova formazione 2026. Ne sono uscite due partite belle in cui impegno ed emozione si sono mescolate con impegno e sostegno vicendevole e le due vittorie consecutive sono state la ciliegina che rende tutto più bello. Da segnalare che 4 ragazzi delle giovanili DRK sono stati scelti dalla “Toscana”: Federico Bianchi, Lorenzo Porto, Elia Sposito e Giorgio Sanson e sono in partenza per il Torneo delle Regioni 2025 che si svolgerà in Sardegna dal 3 al 5 ottobre insieme a loro i due coach Carlo Mori e Marco Simi, rispettivamente coach della selezione Toscana Little League Baseball e Toscana Little League Softball.

“Siamo felici dell’inserimento dei nuovi bimbi e dei passi avanti che la società tutta sta facendo – commenta Carlo Mori, Manager Under 12 -. Vediamo bimbi felici di stare insieme, con tanta voglia di giocare e fare sport con impegno e disciplina. Il baseball è uno sport complesso che impegna e forma i bambini sia a livello mentale che fisico. Invitiamo i bambini che vogliono provare gratuitamente il baseball a venire al campo di Carraia (Checchi Calcio) ogni martedì e giovedì dalle 17,30”.