Emma Jeffers vince la seconda tappa del Giro Internazionale Femminile di Toscana

Guido Casotti

CICLISMO - Ha tagliato per prima il traguardo da Serravalle Pistoiese a Quarrata di 112 chilometri. La 21enne britannica ha anche conquistato la maglia rosa. Sabato la Segromigno-Porcari-Segromigno con la dura asperità del Valgiano nel finale.