Granger tra i grandi, sale sul podio della Coppa Sabatini

CICLISMO - Tra i grandi del Gran Premio città di Peccioli-Coppa Sabatini c'è anche Ben Granger. Il britannico della MG Kvis Costruzioni e Ambiente Colors for Peace, recente vincitore del Giro del Valdarno, contende a Del Toro e Thomas la vittoria nella classica toscana per professionisti chiudendo la sua eccezionale prova in terza posizione.

Un risultato tra i grandi per Granger forte delle ottime ultime prestazioni, si è reso protagonista di una gara all’attacco fin dai primissimi chilometri dando poi continuità alla sua azione in compagnia del messicano Del Toro, che ricordiamo 2° al Giro d’Italia e con oggi undici vittorie all’attivo, e dell’iridato su pista il francese Thomas. Granger ha affrontato la Coppa Sabatini per arrivare fino in fondo consapevole dei suoi mezzi e di una condizione di forma che continua a crescere. Conquistare il podio a Peccioli è una stata grande soddisfazione anche per la formazione di Angelo Baldini e diretta da Maurizio Frizzo che grazie alle performance del loro britannico è risultata la migliore e l’unica delle Continental in gara a piazzare un corridore nella top-ten. (foto comunicato stampa UC Pecciolese)