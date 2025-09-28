Guilherme Silva decisivo; Trissino ipoteca la Supercoppa

HOCKEY A1 - Gran debutto dell'hockey pista italiano in questa nuova stagione con un gran pubblico e clima sugli spalti del PalaCastellotti che non ha fatto rimpiangere l'ultima gara di Finale Scudetto di tre mesi fa. Decide la rete al minuto 46 del portoghese Guilherme Silva in ribattuta, in un momento in cui la partita era bloccata sull'1-1, frutto di due sfuriate iniziali.

La cronaca della partita. Al Palacastellotti, la gara diretta dai viareggini Massimiliano Carmazzi e Luca Molli iniziata con 45′ di ritardo, perchè la squadra del Trissino è rimasta bloccata in autostrada a causa di un incidente. I giallorossi di Pierluigi Bresciani con alcune assenze che alla lunga hanno pesato, anche se la prestazione è stata positiva, con il portiere viareggino Leonardo Barozzi decisivo in diversi interventi. La gara la sblocca Alvarinho che porta avanti il Trissino. Il pareggio è di Borgo in power play, il primo tempo si chiude 1-1. Nella ripresa Faccin per i veneti sbaglia un rigore, ma a 3’50” dalla fine il neo arrivato Silva realizza il gol del 2-1 per la vittoria dei veneti che mettono le mani sul trofeo. Appuntamento a domenica prossima alle ore 18 al PalaDante per il “secondo tempo” della Supercoppa Italiana con il vantaggio di una rete per il team di Joao Pinto.