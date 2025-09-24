Il Colonnello La Stella si presenta come nuovo Comandante dei Carabinieri di Lucca

LUCCA - Quarantasette anni, originario di Bisceglie (Puglia), laureato in giurisprudenza e scienza della sicurezza, Michele La Stella arriva da quattro anni da Comandante del Reparto Operativo del Comando di Genova. Sul suo lungo curriculum l'arresto del 'Ndranghetista n°1 Pasquale Bonavota e operazioni, anche internazionali, contro organizzazioni dedite alle truffe agli anziani.

È il Colonnello Michele La Stella il nuovo Comandante del Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Lucca. Quarantasette anni, originario di Bisceglie, in Puglia, laureato in giurisprudenza e in scienza della sicurezza, La Stella arriva dal Comando Provinciale di Genova, dove ha guidato il Reparto Operativo negli ultimi quattro anni. Tra le principali operazioni svolte in tale periodo, va ricordato l’arresto nell’aprile 2023 del superlatitante numero uno della ‘Ndrangheta Pasquale Bonavota e le numerose operazioni a livello nazionale ed internazionale contro organizzazioni specializzate nelle truffe agli anziani. Nel suo ricco curriculum sono inoltre presenti, ad esempio, numerose operazioni antidroga, condotte in particolare nel suo periodo da Comandante del Nucleo Investigativo di Cagliari, durante il quale ha anche coordinato la squadra speciale per la riapertura dell’inchiesta sulla Strage del Sinai del 1991, che ha poi portato alla scarcerazione di Beniamino Zuccheddu. Da segnalare nello storico della sua carriera anche il ruolo di Comandante delle Compagnie Carabinieri di Chiavari e Gallarate e del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Corsico, oltre che una missione Nato svolta in Kosovo. E proprio dalla continuità con il suo passato dovrebbe ripartire il suo operato nella Provincia di Lucca.