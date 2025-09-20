Il pugilato torna a Lucca con la sfida tra Toscana e Veneto

LUCCA - La sede della Pugilistica Lucchese in via Barbantini, all'interno del complesso dell'ex ospedale Campo di Marte, ospiterà domenica 21 settembre, dalle 16:00, la sfida tra le rappresentative delle due regioni. Per la squadra di casa combatteranno l'under 15 48kg Ilaria Fasano e l'élite 75kg Margherita Fulvetti. Nei match di contorno spazio all'under15 50kg Christian Bigongiari e all'under 19 60kg Giancarlo Lemmi.

Il grande pugilato torna a Lucca. Dalle 16:00 di domenica 21 settembre, la sede della Pugilistica Lucchese in via Nicola Barbantini, all’interno dell’ex ospedale Campo di Marte, ospiterà una manifestazione pugilistica femminile interregionale che vedrà coinvolte delle rappresentative di Toscana e Veneto. Lo spettacolo sarà quindi assicurato da atlete di livello, tra cui anche numerosi portacolori della Pugilistica Lucchese, impegnati sia nel confronto con il Veneto che nei match fuori programma. Due le ragazze lucchesi impegnate nell’interregionale. Ilaria Fasano, under 15 48kg, sarà chiamata a replicare le ottime prestazioni messe in mostra nelle sue prime sfide ufficiali anche contro Chiara Roveggio (Ferrara Boxe). Per Margherita Fulvetti, élite 75kg, resta invece ancora da definire l’avversaria, dopo che la prima pugile designata per l’incontro si è ritirata.

Negli incontri di contorno troveranno invece spazio anche Christian Bigongiari, under15 50kg, fresco del passaggio dal settore giovanile a quello del pugilato olimpionico, che dovrà vedersela contro Gabriele Iurcu (Boxe Albignasego). Oltre a lui, calcherà il ring anche Giancarlo Lemmi, under19 60kg, che si troverà opposto ad Anton Dutchak (Pugilistica Pisana C. Bartolomei).