Il raddoppio ferroviario Pistoia-Montecatini attivo dal 15 settembre

TOSCANA - Da tale data è previsto un miglioramento del servizio ferroviario, nonché un aumento dei treni che percorreranno la tratta Pistoia Montecatini. Nuovi prolungamenti su Montecatini allo studio per il cambio di orario di dicembre 2025. Avviata la sperimentazione dei treni veloci Viareggio-Lucca-Firenze con fermate limitate.

Si è svolta oggi una riunione fra Regione Toscana, RFI, Trenitalia e le amministrazioni locali interessate per fare il punto sull’attivazione del raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, prevista per il 15 settembre 2025.

L’intervento avrà immediati effetti positivi sull’offerta ferroviaria lungo la linea: maggiore puntualità e regolarità del servizio, aumento della capacità della tratta Pistoia–Montecatini, possibilità di incrementare il numero dei treni in un’area ad alta densità abitativa e con numerose strutture ricettive.

Già dal 15 settembre, nei giorni feriali saranno prolungati fino a Montecatini diversi treni oggi limitati a Pistoia e un incremento, seppur più contenuto, interesserà anche i servizi del sabato e dei giorni festivi.

Sono allo studio ulteriori prolungamenti su Montecatini con il cambio orario di dicembre 2025.

L’assessore regionale ai trasporti ha inoltre sottolineato come, dopo anni di richieste – già avanzate quando ricopriva la carica di presidente della Provincia di Lucca – venga finalmente avviata la sperimentazione di una coppia di treni veloci Viareggio–Lucca–Firenze, con fermate limitate e senza soste tra Pistoia e Lucca, così da migliorare i collegamenti diretti con il capoluogo.

Nel dettaglio, ecco i treni che dal 15 settembre saranno prolungati:

Proseguono su Montecatini:

18650 – 00.25 da Firenze SMN (ultimo treno che chiude il servizio, di particolare interesse per il rientro dei turisti da Firenze)

18654 – 05:41 da Firenze SMN

18460 – 06:38 da Firenze SMN

18672 – 13:47 da Firenze SMN

18472 – 14:38 da Firenze SMN

18684 – 17:53 da Firenze SMN (treno veloce con 47’ di percorrenza fra SMN e Montecatini)

18692 – 20:59 da Firenze SMN

Hanno origine da Montecatini:

18657 – 6.20 da Montecatini T.

18661 – 7.04 da Montecatini T.

18823 – 7.42 da Montecatini T.

18475 – 15.28 da Montecatini T.

18683 – 16.08 da Montecatini T.

18487 – 21.20 da Montecatini T.