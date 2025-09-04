Infiltrazioni mafiose, stop a tre aziende apuane

Massa-Carrara - A Massa Carrara tre aziende colpite da provvedimenti antimafia: la prefettura blocca infiltrazioni nei settori scavi e trasporti
Stretta antimafia a Massa-Carrara. La Prefettura ha emesso tre provvedimenti contro altrettante aziende della provincia: due informative e una comunicazione interdittiva.
“Non possiamo permettere che la criminalità organizzata penetri nel tessuto produttivo del territorio”, ha dichiarato Aprea, spiegando la linea di massima fermezza.
Il giro di vite nasce da un’istruttoria avviata dopo un’indagine dei Carabinieri di Napoli, con sviluppi a livello nazionale, che ha fatto emergere segnali concreti di infiltrazioni criminali in settori chiave dell’economia locale.
Secondo quanto ricostruito, i sodalizi mafiosi avevano messo radici in comparti strategici come scavi, movimento terra, servizi di nolo, commercio all’ingrosso di materiale lapideo, trasporto conto terzi e gestione dei rifiuti.