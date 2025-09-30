La Regione Toscana dice sì alla variante Aurelia, con prescrizioni

Massa - L’amministrazione regionale con una delibera di Giunta ha approvato il progetto esecutivo dell’opera

“La variante Aurelia è un’opera strategica di interesse sia regionale che nazionale”: nasce da questa considerazione il parere favorevole da parte della Regione Toscana al progetto esecutivo dell’infrastruttura. L’amministrazione regionale nella delibera di approvazione ha inserito alcune prescrizioni: si tratta di quelle previste “dai pareri specifici in merito alle autorizzazioni uniche ambientali, a quelli del Genio civile della Toscana nord, nonché delle osservazioni del Settore Transizione ecologica e sostenibilità ambientale”. La Giunta segnala ta i nodi da sciogliere, “attraverso l’attivazione di un tavolo tecnico le problematiche relative alla criticità acustica presente presso l’Ospedale del Cuore”. Il via libera dell’amministrazione andrà a comporre, insieme al parere degli altri enti e soggetti competenti, il pronunciamento della Conferenza dei Servizi conferenza dei servizi decisoria indetta dal Ministero dei trasporti. Il progetto, lo ricordiamo, prevede la realizzazione di un tratto stradale alternativo di circa 1,5 chilometri per alleggerire il traffico sul centro di Massa.