Le Mura Spring cerca spazio e gloria nei quarti di Coppa Italia

Domenica scorsa le valdarnesi hanno battuto nella fase eliminatoria il BF Pontedera col punteggio di 68 a 60. Da rilevare che nel mercato estivo hanno perso l’ala Heloise Azzola passata al Golfo Piombino, ma hanno capitalizzato i 15 punti di Anna Tartaglia e 12 a testa della rientrante Stella Innocenti e di Giorgia Sontsa. Le Spring viste all’opera al trofeo Settembre Lucchese invece hanno mostrato di aver già compiutamente integrato le tre nuove arrivate e ora possono contare sul ritmo di Sara Ceccarini, sull’utilissimo lavoro sporco di Francesca Evangelista e sull’esperienza e la concretezza di Serena Bona restando in tema anche qui di novità. La sconfitta con Firenze maturata solo negli ultimi quattro secondi e la vittoria su Perugia, peraltro mai arrivata nello scorso campionato, pur nel valore che possono avere gli incontri precampionato hanno fatto vedere infatti una squadra già con un buon bioritmo, ma anche con ampi margini di miglioramento. In caso di vittoria sul CMB Valdarno, Lucca troverà in semifinale della final four di Siena (27-28 settembre) la vincente tra Firenze Academy e Golfo Piombino.