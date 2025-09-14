Le “Stelle della Versilia” brillano in Piazza Maria Luisa

Forte dei Marmi - La pioggia non ha fermato la passione per i motori e l’eleganza senza tempo delle quattro ruote. Sabato sera, nella suggestiva cornice di Piazza Maria Luisa, davanti Principe di Piemonte, è andata in scena l’edizione 2025 di “Stelle della Versilia”, sfilata di auto d’epoca organizzata in collaborazione con l’assessorato al turismo di Viareggio.

Sul red carpet hanno sfilato una trentina di vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo internazionale: dalla Ferrari 275 GTB del 1966, un autentico gioiello da collezione il cui valore supera i 4 milioni di euro, alle sportive da sogno come Lamborghini e Porsche del 1958, fino alle eleganti Mercedes anni ’40, alle intramontabili MG inglesi, alla Spyder Alfa Romeo degli anni ’50 e alle raffinate Lancia.

Un viaggio nel tempo tra carrozzerie scintillanti, cromature lucenti e motori che ancora sanno emozionare, applaudito da un pubblico numeroso nonostante le condizioni meteo non favorevoli.

La rassegna ha trasformato per una sera il cuore di Viareggio in un museo a cielo aperto, regalando a residenti e turisti uno spettacolo di fascino, storia e passione.