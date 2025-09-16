Lucchese gioca in Coppa Italia; arriva il San Giuliano Terme

Neppure il tempo di archiviare e commentare il deludente 0-0 di domenica contro la Cerretese che per la Lucchese incombe già un nuovo impegno. Mercoledì (ore 18) al Porta Elisa i rossoneri di Sergio Pirozzi se la vedranno infatti con il San Giuliano Terme nell'ultima gara del gironcino a tre che vedeva inserita anche la Larcianese peraltro già eliminata.
Diventa così decisiva l’ultima gara con la Lucchese che avrà il vantaggio di poter giocare su due risultati. Anche un pareggio infatti qualificherebbe Santeramo & C. al prossimo turno dopo il successo (2-1) maturato a Monsummano contro la stessa Larcianese. Pirozzi prepara un robusto turn over anche perchè domenica prossima ci sarà la difficilissima trasferta di Prato con lo Zenith da molti considerato una della grandi favorite del girone A di Eccellenza Toscana. Qualora dovesse superare il turno la Lucchese giocherebbe sette partite nel mese di ottobre: davvero un bel tour de force.