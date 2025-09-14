Lunedì al Mamamia l’addio a Christian

Viareggio - Lunedì pomeriggio alle 15.30, dopo una breve benedizione alle 15 nella Chiesa di Torre del Lago, si terrà una cerimonia laica per l'ultimo saluto a Christian Panicucci, fondatore della discoteca insieme al socio e compagno Alessio De Giorgi.

Panicucci è scomparso sabato, dopo una lunga lotta contro la SLA. Messaggi di cordoglio sono giunti da tutto il mondo LGBTQ+.