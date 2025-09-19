Massarosa, sempre più vicina la fine dei lavori a Montigiano

MASSAROSA - Sopralluogo della delegata ai lavori pubblici Sargentini. Termine previsto per l'inizio di ottobre: 200mila euro il costo dell'intervento.

Un sopralluogo anticipatore di una conclusione che appare ormai prossima. È quello della delegata ai lavori pubblici di Massarosa Michela Sargentini al cantiere a Montigiano per la messa in sicurezza dei versanti. Lavori che, secondo le previsioni, vedranno la parola fine nelle prime settimane di ottobre, con un intervento complessivo di 200mila euro.

Nel dettaglio sono stati realizzati lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico lungo la strada per Montigiano con reti e strutture di contenimento, il ripristino della funzionalità del drenaggio sui versanti e la realizzazione di canalette e feritoie per contenere e indirizzare le acque.

“Un ulteriore passo avanti – spiega la spiega la delegata Sargentini – nel piano di opere pubbliche necessarie per salvaguardare e valorizzare l’area”. “Dopo il terribile incendio boschivo del luglio 2022 che ha colpito l’intera area – prosegue Sargentini – era più che mai necessario intervenire per prevenire il rischio idrogeologico”.

“Un territorio profondamente ferito – aggiunge la sindaca Simona Barsotti – che rinasce all’insegna della sicurezza e della valorizzazione”.