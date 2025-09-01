Miss Toscana 2025 è di Pescia: vince la 23enne Gaia Pardini

CAPOLIVERI - La giovane della Valdinievole trionfa davanti a Chiara Festeggiante di Poggibonsi. Terza la senese Giulia Cavani.

Gaia Pardini, 23 anni di Pescia (Pistoia) è la nuova Miss Toscana 2025. Ha vinto la finalissima che si è svolta per la prima volta nella storia del concorso all’Isola d’Elba e precisamente nell’incantevole centro storico di Capoliveri. Gaia faceva arte del gruppo delle trenta finaliste arrivate all’Elba dopo una maratona di oltre trenta serate in tutta la regione. Al secondo posto Chiara Festeggiante ventenne di Poggibonsi (Siena) che è stata battuta proprio allo sprint, per pochissimi voti. Terzo posto per un’altra senese, Giulia Cavani di 22 anni che abita nella città del Palio. La nuova Miss Toscana studia Scienze sociali (sta preparando la tesi di laurea), vuole lavorare in un prossimo futuro nei centri anti violenza sulle donne e per pagarsi gli studi ha ottenuto un posto come impiegata amministrativa al pronto soccorso dell’ospedale di Pescia, la sua città. Alta 1,74 ha capelli scuri e occhi castani, Gaia ha vissuto fino all’età di sei anni a Genova per poi tornare con mamma, papà e una sorella a Pescia dove il padre è nato.

La classifica finale di Miss Toscana 2025 è completata dal quarto posto di Chiara Sebastio, 21 anni di Barberino-Tavarnelle (Firenze) che ha preceduto la lucchese Laura Russo. La nuova Miss Toscana era tra le favorite avendo già vinto il titolo satellite di Miss Cinema che è passato a Francesca Barontini di Cerreto Guidi (Firenze) che è approdata alle semifinali nazionali di Miss Italia.

Gaia Pardini tiene un diario da quando aveva 15 anni dove appunta cosa accade ogni giorno della sua vita. “Sbagliare è formativo, gli

errori mi hanno insegnato a cambiare e trovo sempre il lato positivo anche nelle situazioni più buie” ha spiegato la nuova Miss Toscana che ha aggiunto: “Per vivere una vita intensa riesco a organizzarmi bene durante la giornata e i social per me non sono l’occupazione quotidiana ma un passatempo che cerco di utilizzare senza esagerare”. Gaia ammira molto la Miss Italia e Miss Toscana 2024, la senese Ofelia Passaponti, che era l’ospite d’onore della finalissima e ha premiato e incoraggiato le ragazze. Passando il testimone e la corona regionale alla ragazza di Pescia.

Nel corso della finalissima si è proceduto anche all’elezione della vincitrice dell’ultimo titolo regionale satellite, quello di Miss Giglio d’oro. Il Giglio d’oro è una rassegna che premia i migliori ciclisti toscani e da quest’anno lo storico premio legato alle due ruote sarà abbinato alle ragazze di Miss Toscana. Ad aggiudicarsi la fascia di Miss Giglio d’oro è stata la lucchese Laura Russo che ha vinto anche il concorso di Miss Tirreno, la più votata fra i redattori del quotidiano livornese. I lettori dell’edizione on line de la Nazione hanno invece scelto, sempre tra le trenta finaliste, Miss LaNazione.it e il primo posto è andato a Sofia Ammannati di Vinci, il paese della provincia fiorentina che ha piazzato in finale ben quattro ragazze. Addirittura oltre diecimila sono stati i voti arrivati al giornale fiorentino. E’ stato assegnato anche il Premio alla memoria di Gerry Stefanelli, lo storico patron di Syriostar e organizzatore del concorso di Miss Toscana. Il premio è stato vinto da Ludovica Pieraccioni di Regnano in Lunigiana (Massa Carrara) la più votata sommando i suffragi dei concorsi de La Nazione e de Il Tirreno.

La serata finale di Miss Toscana, presentata con la consueta bravura da Raffaello Zanieri e Gaetano Gennai, è stata preceduta sabato sera dalla prima serata in cui è stata eletta Miss Elba e il titolo è andato alla viareggina Giada Carfora di 18 anni. Oltre a lei e a Francesca Barontini subentrata a Gaia Pardini, la squadra toscana alle prefinali di Miss Italia sarà composta da queste ragazze che hanno vinto i titoli satellite: Chiara Festeggiante di Poggibonsi, Chiara Sebastio di

Barberino-Tavarnelle, Ludovica Pieraccioni di Regnano in Lunigiana (Massa), Lucrezia Lunardi di Vinci (Firenze), Aurora Bacciarelli di Ponsacco (Pisa), Sara Covitto di Monte Argentario (Grosseto), Vittoria De Benetti di Vinci (Firenze) e Laura Russo di Lucca.

Queste ragazze saranno impegnate sin da domani 2 settembre nelle prefinali nazionali di Miss Italia a Numana nelle Marche. La Miss Toscana 2025 Gaia Pardini invece è ammessa come tutte le vincitrici del titolo regionale assoluto alla finalissima di Miss Italia del 15 settembre a Porto San Giorgio, sempre nelle Marche.