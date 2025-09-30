Pescaglia, taglio del nastro per la riqualificata piazza del Municipio

PESCAGLIA - A Pescaglia è stata inaugurata la riqualificazione urbana di Piazza Vittorio Emanuele II e il nuovo percorso di accessibilità al Palazzo Comunale, due interventi strategici che restituiscono al centro storico nuova funzionalità, decoro e inclusività. Con il sindaco Bonfanti era presente anche l'assessore regionale Baccelli.

La piazza è stata completamente restaurata grazie ai finanziamenti della Regione Toscana, del PNRR e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, nell’ambito del progetto PINQuA

Il nuovo percorso di accesso al Municipio permette l’utilizzo di un servo-scala e di una rampa amovibile lungo la scalinata storica che collega via del Colle con via Roma. 