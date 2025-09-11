Quattro maglie provinciali a Filecchio per il Garfagnana MTB

CICLISMO - Si è disputato il cross country del trofeo Garfagnana- Sagra della Polenta – Il Flamingo di mountain bike. Un evento che ha spento le sue prime dieci candeline, nella giornata organizzata dalla dinamica società di Barga della Sc Garfagnana. E’ stata una giornata perfetta per il team di Barga. Sia sotto l’aspetto organizzativo, ma soprattutto agonistico.

Tra gli Esordienti del I anno (13 anni) arriva la splendida vittoria di Lorenzo Gonnella. Negli Allievi del I anno (15 anni) terzo posto per Edoardo Rabboni, mentre in fascia II (16 anni) splendida doppietta in casa Sc Garfagnana, con il team che festeggia la vittoria di Alex Rossi che precede al traguardo, il compagno di squadra Saverio Rossi. La gara era valida per i campionati provinciali dei comitati di Lucca, Prato e Pistoia, e nella causa lucchese: Alex Rossi, Edoardo Rabboni, Cosimo Bianchini e Lorenzo Gonnella sono campioni provinciali. Da segnalare che la kermesse era valida per il trofeo Xco Toscana, e dopo la gara di casa, Alex Rossi diventa leader del circuito tra gli Allievi del 2° anno, mentre Rabboni si conferma leader tra gli Allievi del 1° anno. Nel programma agonistico anche la gara Open dove va rimarcato il secondo posto di Nicholas Tilli tra gli under 23.