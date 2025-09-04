Sanità, la Toscana è la seconda migliore in Italia

TOSCANA - Lo dice la Fondazione Gimbe. La Regione è dietro solo al Veneto. In fondo alla classifica Calabria, Sicilia e Valle d'Aosta.

Toscana: 286 punti. Il secondo punteggio più alto in Italia dietro solo al Veneto, all’interno di una classifica che mette insieme tutte le sanità delle Regioni e delle Province autonome d’Italia. A dirlo è la Fondazione Gimbe, che ha diffuso i risultati dell’analisi condotta sugli adempimenti in materia sanitaria nell’anno 2023 in Italia, effettuato sulla base dei dati del Ministero della Salute. Ministero che ogni anno valuta l’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, ovvero le prestazioni sanitarie che le Regioni devono garantire gratuitamente o con il pagamento di un ticket.

Il punteggio che consegna questa medaglia d’argento alla Toscana è il risultato delle valutazioni su tre macro-aree: prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale e area di assistenza ospedaliera. E ogni Regione, per ciascuna delle tre aree, deve raggiungere i 60 punti per essere considerata adempiente. Nella prima macro-area la Toscana ottiene 95 punti su 100, così come nella secondo. Nella terzo invece tocca quota 96 punti. La Regione è due punti dietro, come detto, a quella veneta, ma ne ha ben 8 in più rispetto all’Emilia Romagna e la Provincia autonoma di Trento. La Lombardia invece scende a 257 punti, mentre il Lazio si ferma a 216. In fondo alla classifica Calabria, Sicilia e Valle d’Aosta.