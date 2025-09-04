Tic-tac a squadre assegna la prima rosa al Giro di Toscana Femminile

CICLISMO - Una bella giornata di sole accoglie a Viareggio la carovana del 29° Giro della Toscana Internazionale Femminile. La corsa torna sul lungomare della Perla del Tirreno (un successo di patron Brunello Fanini) dopo ben 14 anni: era il 2011 e all'epoca si partiva di martedì. Altri tempi. A proposito di tempi sono 28 le squadre al via che si contendono il successo e anche la prima maglia rosa.

Sono cinque tondi tondi i chilometri da sciropparsi con un ampio giro anche solla strada interna rispetto ai vialoni a mare. La prima squadra sarà la Skilda Cycling Club alle 16 e poi ogni 3′ le altre fino alla Volkerwessel che un anno fa portò al trionfo Margot Vanpachtenbeke, che però non sarà al via.

Venerdì la seconda tappa del “Toscana” (venerdì 5 settembre), prima in linea dopo la cronosquadre di Viareggio. Apparentemente adatta alle ruote veloci, la Serravalle Pistoiese-Quarrata di km 112 presenta non poche insidie grazie ad un percorso piatto ma molto tecnico. Insomma non è detto che sarà volata di gruppo.