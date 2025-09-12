Vannacci presenta “la squadra più forte” e nega lo strappo con i viareggini

Viareggio - Il generale, responsabile della la campagna elettorale della Lega in Toscana, ha presentato la lista alle regionali all’insegna della “ventata di novità”

Massimiliano Simoni, Annamaria Frigo, Ugo Lunardi, Michela Stefani, Salvadore Bartolomei, Vittoria Polacci, Luigi Pellegrinotti e Tatiana Gliori. Sono questi gli 8 candidati della Lega alle elezioni regionali per la provincia di Lucca. 8 nomi selezionati direttamente dal vicesegretario della Lega per questa la campagna elettorale in Toscana, che ha messo a punto la lista per “proporre la squadra più forte e portare una ventata di novità”, come ha spiegato Roberto Vannacci, responsabile della campagna elettorale della Lega in Toscana

Scelte, quelle di Vannacci, che hanno spaccato il carroccio innescando il ritiro della candidatura del consigliere uscente Massimiliano Baldini e le dimissioni in blocco della segreteria comunale di Viareggio. Tra le decisioni più contestate l’inserimento nel listino bloccato che garantisce l’ingresso in consiglio regionale di Massimiliano Simoni, già ai vertici della Fondazione Versiliana e candidato sindaco a Pietrasanta con Fratelli d’Italia, da cui è uscito più di un anno fa proprio per entrare nella Lega in quota Vannacci.