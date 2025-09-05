Viareggio, la Capitaneria volta pagina: Sabrina Di Cuio nuova comandante

VIAREGGIO - Laureata in giurisprudenza e ufficiale di lungo corso, prende il posto di Silvia Brini.

Il via a una nuova fase, sempre nel segno della continuità e della dedizione per la sicurezza marittima e non solo. È quello che si svolto di fronte alla Capitaneria di Porto di Viareggio, per il passaggio di consegne al vertice tra Silvia Brini, al comando da oltre due anni, e Sabrina Di Cuio, proveniente dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Origini pugliesi, laureata in giurisprudenza e ufficiale di lungo corso, Di Cuio assume la guida della Capitaneria viareggina dopo aver maturato esperienze a Trieste, all’Ufficio Circondariale Marittimo di Procida e dal 2017 al Comando Generale.

Tante le autorità presenti alla cerimonia, tra cui i parlamentari Deborah Bergamini e Riccardo Zucconi, nonché ovviamente il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro. Un appuntamento presieduto dal Contrammiraglio Giovanni Canu, Direttore Marittimo della Toscana.