6 milioni al privato per tagliare le liste in sanità

Viareggio - E’ quanto ha investito Usl Toscana Nord Ovest per le zone della Versilia e delle Apuane. E la cifra è destinata ad aumentare. Sui ritardi per i malati oncologici in provincia di Massa-Carrara, l'azienda risponde: "Un solo caso, stiamo verificando i dati"

6 milioni di euro al privato accreditato nel 2025, per tagliare le liste di attesa nelle zone della Versilia e delle Apuane a cui si aggiungono i 900mila euro spesi per assicurare una prestazione ai pazienti che non trovavano disponibilità. E’ grazie a questa importante iniezione di risorse che Usl Toscana Nordovest è riuscita a migliorare i tempi di risposta per visite ed esami diagnostici nel corso di quest’anno, con un investimento destinato a lievitare anche nell’ultimo trimestre del 2025. Nei giorni scorsi l’azienda ha deliberato infatti un’ulteriore spesa di 200mila euro e altrettanti ne saranno stanziati la prossima settimana

Non solo. Nei mesi di ottobre e novembre, per le zone della Versilia e delle Apuane, Asl ha destinato 250mila euro all’attività aggiuntiva ovvero le prestazioni integrative effettuate dai medici in organico su richiesta dell’azienda. Un’ulteriore assegnazione è prevista per dicembre. Di recente sono stati assunti cardiologi, endoscopisti, urologi, oculisti e dermatologi anche se per queste due ultime specializzazioni l’azienda non è riuscita a coprire il fabbisogno, tanto da avviare l’iter per nuovi concorsi. Quanto ai ritardi sulle visite oncologiche nella zona delle apuane, la stessa Asl sta approfondendo la vicenda.