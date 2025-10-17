Aperto il secondo lotto di lavori per riqualificare via Marconi

CAMAIORE - L'intervento, del costo di 300mila euro, stessa somma investita per il primo lotto, prosegue quanto iniziato anni addietro, con la realizzazione della rete della fognatura bianca prima assente in quella zona di Lido di Camaiore, che con questo ultimo tratto verrà collegata a quella già presente in via del Fortino.

È partito martedì 14 ottobre il secondo e ultimo lotto di lavori per la riqualificazione di Via Marconi a Lido di Camaiore, che consentirà la stesura di un nuovo tratto della rete fognaria bianca dove mancava, ma non solo. Un intervento del costo di circa 300mila euro, lo stesso del primo lotto, che interesserà il tratto della strada che va da via 1° Maggio a via Vittorio Veneto per circa un mese, con il termine ufficiale dei lavori fissato al 30 novembre. Il progetto prosegue quanto iniziato lo scorso anno, con la stesura di un nuovo condotto della fognatura bianca sia nel tratto in cui mancava sia per il potenziamento del tratto già esistente, nella parte di via Marconi che va da via del Fortino a via 1° Maggio.