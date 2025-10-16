Capannori, nuova fontana in piazza Aldo Moro

CAPANNORI - Sarà realizzata grazie ad un finanziamento dell’Autorità Idrica Toscana di 40mila euro.

L’amministrazione Del Chiaro realizzerà una nuova fontana in piazza Aldo Moro grazie all’ottenimento di un finanziamento di 40 mila euro da parte dell’Autorità Idrica Toscana tramite partecipazione ad un bando cui si aggiungono 10 mila euro di risorse comunali.

La nuova fontana, che avrà forma rettangolare e dimensioni di 3 metri x 8 metri, sarà a raso con una pavimentazione in pietra di Matraia e sarà collocata all’interno della zona ‘verde’ della piazza, in una area ora a ghiano, dove sono già presenti sedute, panche, strutture ombreggianti ed alberature andando a dare ulteriore valore a tale zona. I getti d’acqua emergeranno dal pavimento e saranno frantumati da appositi augelli con il rilascio di acqua in minuscole gocce sospese creando una nebbia che rinfresca l’ambiente circostante e riduce polveri e odori. Sul lato ovest della nuova fontana sarà realizzato un fontanello pubblico collegato alla rete dell’acquedotto accessibile alle persone con disabilità che non è presente in una zona centrale come quella della sede comunale.

‘Siamo soddisfatti di aver ottenuto il finanziamento dell’Autorità Idrica Toscana per poter realizzare una nuova fontana e un nuovo fontanello nella piazza di fronte al Comune – afferma il vice sindaco con delega ai lavori pubblici, Matteo Francesconi-. La fontana costituirà un nuovo elemento di arredo urbano con effetti scenografici e, allo stesso tempo, potrà essere utile, in particolare durante la stagione estiva, per raffrescare l’ambiente circostante – . Il fontanello, inoltre, sarà molto utile per tutti coloro che a vario titolo frequentano la piazza. Dopo aver realizzato nuovi fonti e fontanelli dell’acqua in varie frazioni adesso andiamo ad installare nuovi manufatti idrici nella piazza del Comune in un luogo molto frequentato dai cittadini che, come le altri fonti, rappresenteranno anche un luogo di incontro e di aggregazione”.