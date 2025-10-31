Consegnato al Versilia il numero verde Seus

Versilia - Si tratta del servizio che soggetti pubblici come forze dell’ordine, medici o assistenti sociali possono attivare davanti a una situazione di emergenza-urgenza sociale, personale o familiare

Si è tenuta venerdì nell’auditorium dell’ospedale Versilia la consegna ufficiale al Pronto soccorso dell’ospedale e alle amministrazioni locali del numero verde unico regionale del Sistema Emergenza Urgenza Sociale. Si tratta del cosiddetto SEUS, il servizio che soggetti pubblici come forze dell’ordine, medici o assistenti sociali possono attivare davanti a una situazione di emergenza-urgenza sociale, personale o familiare. Delle 18 Zone già attive sul territorio regionale, è la prima volta che il numero viene consegnato a una struttura di Pronto soccorso anticipando lo step della consegna alle Forze dell’Ordine.

Oltre ai vertici dell’azienda sanitaria hanno partecipato il presidente della Conferenza zonale dei sindaci della Versilia Bruno Murzi e Cristina Corezzi della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana.